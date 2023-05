▲ 그룹 f(x) 출신 빅토리아의 근황이 오랜만에 공개됐다. SNS 캡처

그룹 f(x) 출신 빅토리아의 근황이 오랜만에 공개됐다.빅토리아는 26일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “Thank you for inviting me. This collection is very exciting”이란 글과 함께 한 명품 콜렉션 방문 사진을 업로드했다.사진 속 빅토리아의 파격적인 의상이 시선을 끈다. 가슴 라인을 그대로 드러낸 의상으로 한국 활동 시절과는 또 다른 매력을 어필하고 있다.한편 빅토리아는 최근에는 중국에서 주로 활동 중이다.뉴스24