“7월 1일부터”…‘아이유♥’ 이종석, 깜짝 소식

▲ 이종석 팬미팅 투어 ‘디어 마이 위드’ 포스터 2023.05.23. 이지음스튜디오, 애플우드 제공

배우 이종석이 5년 만에 팬미팅 투어를 개최한다.23일 소속사 하이즈음스튜디오에 따르면 이종석은 오는 7월 1일 홍콩을 시작으로 타이베이, 자카르타, 두바이, 방콕, 서울 등 총 11개 도시에서 ‘이종석 2023 팬미팅 투어 [Dear. My With]’를 개최하고 팬들과 만난다.이번 팬미팅 투어의 타이틀 ‘디어. 마이 위드(Dear. My With)’는 With(공식 팬덤명)에게 보내는 스윗하고 따뜻한 편지를 콘셉트로, 항상 팬들을 먼저 생각하는 이종석의 다정한 마음을 담았다.오랜만의 팬미팅 투어인 만큼 훨씬 더 다양하고 꽉 찬 코너로 팬들에게 선물 같은 시간을 선사할 예정이다.이종석은 “늘 기다려주는 많은 팬분들과 하루 빨리 만나 교감하고 싶다는 바람이 있었는데, 이번 팬미팅 투어로 각국 팬들을 오랜만에 만날 수 있어서 기쁘다”며 “‘Dear. My With’라는 제목처럼, 늘 감사한 팬분들께 전하고 싶었던 마음을 공연에 담아내고자 한다. 귀한 시간 내주시는 만큼 풍성하고 즐거운 팬미팅을 만들기 위해 열심히 준비하고 있다. 함께 의미 있고 오래 기억할 수 있는 따뜻한 시간 보냈으면 좋겠다”며 개최 소감을 전했다.한편 ‘이종석 2023 팬미팅 투어 [Dear. My With]’의 티켓 오픈 일정과 자세한 사항은 추후 공지된다.뉴스24