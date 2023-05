▲ 태양 인스타그램

가수 태양이 아내 민효린만을 위한 라이브를 공개했다.태양은 8일 자신의 인스타그램을 통해 “TAEYANG [Down to Earth] DOCUMENTARY FILM TEASER 1 COMING SOON 2023.05.12”라면서 영상을 게재했다.영상 속에는 아내 민효린을 위해 노래를 하는 태양의 모습이 담겼다. 태양은 ‘나의 마음에 (Seed)’를 감미로운 연주에 맞춰 열창했다.민효린은 노래를 열창하는 태양에게서 눈을 떼지 못했다. 이어 부부는 서로를 마주 본 채 환한 미소를 지었고, 태양은 민효린을 꼭 안아주는 등 달달한 모습을 보였다.뉴스24