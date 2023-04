▲ Bustle 인스타그램

영화 ‘노트북’ ‘어바웃 타임‘ 등으로 유명한 할리우드 배우 레이첼 맥아담스(44)가 화보에서 겨드랑이 털을 공개해 화제다.맥아담스는 최근 패션 매거진 버슬과 화보 촬영 및 인터뷰를 진행했다.화보에서 맥아담스는 겨드랑이 털을 자연스럽게 드러내며 당당한 포즈를 취했다.그는 버슬과 인터뷰에서 “제모를 하려는 청소녀들에게 우리 엄마가 내게 했던 조언을 전달하겠다. ’한번 시작하면 멈출 수 없어‘ 나도 처음에 들었을 때는 ’어휴 재미없네‘라고 생각했다. 하지만 정말 사실이다. 인생은 길고, 면도를 힘든 일이다”라고 말했다.맥아담스는 특히 이번 화보는 보정은 최대한 하지 말아 달라고 부탁했다며 “자연스러운 아름다움을 강조하고 싶었다. 이번 촬영에서는 라텍스 속옷을 입었지만, 이게 두 아이를 낳은 내 몸이다. 세상에 이런 몸을 보여주는 것도 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.한편 레이첼 맥아담스는 오는 28일 북미에서 개봉하는 ’Are you There God? It‘s Me, Margaret’으로 돌아온다.뉴스24