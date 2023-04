▲ 영화 패션오브크라이스트

불가리아 유명 배우 크리스토 지브코프가 48세의 나이로 세상을 떠났다.최근 외신에 따르면 멜 깁슨이 제작한 영화 ‘패션 오브 크라이스트’에서 사도 요한 역으로 잘 알려진 배우 크리스토 지브코프가 폐암과의 오랜 투병 끝에 미국 로스앤젤레스에서 별세했다.불가리아 소피아에서 태어난 배우이자 프로듀서인 지브코프는 불가리아 영화연극아카데미에서 영화 연출을 전공한 뒤 얼마 지나지 않아 영화 ‘직업 군인’에서 주연으로 캐스팅되며 배우가 됐다.그가 처음으로 출연한 이 영화는 2002년 다비드 디 도나텔로 어워드에서 최우수 작품상을 포함해 총 9개의 상을 휩쓸면서 화제가 됐다. 배우 데뷔를 성공적으로 마친 지브코프는 이탈리아 영화와 TV 드라마에 출연하며 인기를 얻었다.2004년 멜 깁슨이 제작한 영화 ‘패션 오브 크라이스트(The Passion of the Christ)’에서 사도 요한을 연기하면서 스타덤에 올랐다. 얼마 전 ‘패션 오브 크라이스트’의 속편 ‘패션 오브 크라이스트: 부활(The Passion of the Christ: Resurrection)’에 출연한다는 소식이 전해져 안타까움을 더했다.뉴스24