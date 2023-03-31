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[포토] ‘시선 사로잡는’ 크리쉘 스타우스

수정: 2023.03.31 10:48

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크리셸 스타우스가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 열리는 제34회 GLAAD 미디어 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다.

글래드 미디어 어워드는 성소수자의 인권신장을 위한 단체인 GLAAD에서 주관하는 시상식이다.

영화, TV작품이나 연극, 음악, 광고 등을 대상으로 LGBT(성소수자)에 대한 인식을 긍정적으로 바꾸려고 노력하는 인물들에게 수여한다.


온라인뉴스팀
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