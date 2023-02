▲ 테일러 스위프트. Grammys 공식 유튜브 채널

세계적인 팝스타 테일러 스위프트가 화려한 귀걸이로 미모를 더욱 빛냈다.6일(현지 시간) 미국 연예 매체 버라이어티(Variety)에 따르면 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아테나에서 열린 ‘제65회 그래미 어워즈’에서 테일러 스위프트가 착용한 고가의 액세서리는 디자이너 로레인 슈워츠의 브랜드다.해당 귀걸이의 가격은 3백만 달러, 한화로 약 37억 6000만원이다. 귀보다 큰 이 귀걸이는 136캐럿이 넘는 천연 보라색 사파이어, 파라이바, 다이아몬드로 구성됐다.이날 테일러 스위프트는 ‘올 투 웰: 더 쇼트 필름(All Too Well: The Short Film)’으로 ‘베스트 뮤직 비디오’ 상을 수상했다. ‘올 투 웰’은 그래미 어워즈에서 무려 11번 수상한 테일러 스위프트의 단편영화 감독 데뷔작이다. 해당 부문에 방탄소년단의 ‘옛 투 컴(Yet to Come)’이 후보에 올랐으나, 아쉽게 수상에 실패했다.한편 테일러 스위프트는 2021년 그래미 어워즈에서 8집 ‘포클로어(folklore)’로 ‘올해의 앨범’을 수상한 바 있다. 이는 2010년 ‘피어리스(Fearless)’, 2016년 ‘1989’에 이어 3차례 수상한 기록이다. ‘올해의 앨범’을 3차례 이상 받은 여성 아티스트는 테일러 스위프트가 유일하다.이보희 기자