‘인종차별·성희롱’ 논란 샘 오취리 “韓 캔슬컬처 때문에 일자리 잃어”

▲ 방송인 샘 오취리가 한국의 ‘캔슬 컬처’에 대해 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘주빌리’(Jubilee) 캡처

인종차별과 성희롱 논란에 휩싸인 뒤 방송 활동을 중단한 가나 출신 방송인 샘 오취리가 한국에서 경험한 ‘캔슬 컬처’에 대해 언급했다.샘 오취리는 지난달 31일 유튜브 채널 ‘주빌리’(Jubilee)에 올라온 영상에서 모델 한현민, 래퍼 매니악 등과 만나 대화를 나눴다.이날 샘 오취리는 ‘한국은 심한 캔슬 컬처를 갖고 있나’라는 질문에 “나는 2년 동안 일이 없었다”라고 말했다.‘캔슬 컬처’란 유명인이 논쟁이 될 만한 행동이나 발언을 했을 때 대중이 소셜미디어(SNS) 등에서 해당 인물에 대한 팔로우를 취소하거나 외면하는 행동 방식을 말한다.샘 오취리는 “블랙페이스에 대한 글을 올렸을 때 하룻밤 사이에 화제가 됐다. 난 아무것도 할 수 없었다. 그들은 나를 열심히 캔슬했다”라며 “내가 말할 자격이 있는 일을 느낀 대로 말했다가 그렇게 심하게 반발을 사는 일이 있을 거라고는 생각도 못 했다”고 말했다.앞서 2020년 8월 샘 오취리는 의정부고등학교 학생들의 ‘관짝소년단’ 패러디 졸업 사진을 두고 흑인 비하라며 불쾌감을 드러낸 바 있다. 샘 오취리는 이 사건 때문에 자신이 방송 활동을 하지 못하게 됐다고 주장한 듯하다.그러나 샘 오취리는 해당 사건을 계기로 과거 JTBC 예능 ‘비정상회담’에 출연해 동양인 외모 비하 눈 찢기를 한 것이 재조명된 바 있다.뿐만 아니라 배우 박은혜와 함께 찍은 사진을 자신의 인스타그램에 올린 후 한 네티즌에 영어 댓글에 동조한 것도 논란이 됐다.당시 샘 오취리는 ‘Cute once you go black, you never go back. Lol’이라는 댓글에 “Preach”라는 답글을 남겼다.네티즌이 단 댓글은 이를 본 사람들로부터 ‘한번 흑인에게 가면(흑인과 성관계를 가지면) 다시는 예전으로 못 돌아간다’는 뜻의 성적 농담으로 해석됐고, 샘 오취리의 답글은 상대방의 말에 강하게 동의할 때 쓰는 속어로 알려졌다.해당 글이 논란이 되자 샘 오취리는 인스타그램 계정을 비공개로 돌린 바 있다.이정수 기자