▲ 지나 인스타그램

활동 중단하고 자숙 중인 가수 지나가 근황을 공개했다.지나는 2일 자신의 계정에 “Happy New Year(해피 뉴 이어). 새해 복 많이 받으세요! Appreciate your loved ones and cherish them when you still can(당신이 사랑하는 사람들에게 감사하고 할 수 있을 때 그들을 소중히 여겨야 한다)”는 새해 인사를 남겼다.이어 지나는 ‘Still alive(여전히 살아있다)’, ‘not dead yet(아직 죽지 않았다)’이라는 해시태그를 달기도 했다.함께 공개된 사진에서 지나는 지인들과 함께 셀카를 찍으며 밝은 미소를 짓고 있다.한편 가수 지나는 2010년 ‘애인이 생기면 하고 싶은 일’로 데뷔해 ‘꺼져 줄게 잘 살아’, ‘블랙 앤 화이트(Black & White)’ 등의 곡을 히트시키며 인기를 누렸다.그러나 2016년 원정 성매매 논란에 휩싸여 활동을 중단했다. 지나는 성매매 알선 등 행위에 관한 법률 위반으로 재판에 넘겨져 200만원 벌금형을 선고 받았다.이보희 기자