▲ 제니 인스타그램 캡처

그룹 블랙핑크의 제니가 요정 같은 근황을 공개했다.제니는 28일(현지시간) 미국에서 자신의 인스타그램에 “‘본 핑크’ 투어, 댈러스에서의 첫 두 번의 쇼는 미쳤다. 내일 휴스턴에서 봐요!”(Born Pink Tour, First 2 shows in Dallas was insane, See you all tomorrow in Houston!)라는 글과 함께 9장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 블랙핑크의 월드투어 중 북미 첫 공연인 댈러스 공연을 준비하는 제니의 모습이 담겼다.제니는 어깨가 드러난 탱크톱에 짧은 바지와 치마로 된 무대의상을 입고 셀카를 찍었다.한편 블랙핑크는 지난 25~26일 댈러스 아메리칸 에어라인 아레나에서 월드투어 북미 첫 공연을 성황리에 마쳤다.아메리칸 에어라인 아레나는 레이디 가가, 엘튼 존, 저스틴 비버 등 내로라하는 팝스타들이 무대를 펼친 곳이다. 공연장 주변은 블랙핑크를 보려는 이들로 오전부터 크게 붐볐다고 소속사 YG엔터테인먼트는 전했다.블랙핑크는 약 150만명을 동원하는 케이팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 진행하고 있다. 이들은 휴스턴, 애틀랜타, 해밀턴, 시카고, 로스앤젤레스 등지에서 공연을 이어간다.이정수 기자