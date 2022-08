▲ 제시카 인스타그램 캡처

그룹 소녀시대 출신 제시카(33)가 중국 걸그룹으로 재데뷔하는 소감을 전했다.제시카는 지난 7일 자신의 인스타그램에 “잊지 못할 소중한 추억을 이번 여름에 만들었다. 영원히 간직하겠다”(Unforgettable, precious memories were made this summer. Will cherish them forever)는 내용의 글을 영문으로 올렸다.제시카는 이어 “이것은 ‘골든스타’(팬덤명)을 위한 것”(This one’s for you my #goldenstars)이라며 6장의 사진을 함께 올렸다.공개된 사진 속에는 제시카가 중국 오디션 예능 ‘승풍파랑 적저저’ 시즌3에 출연한 모습이 담겼다. 핫핑크 원피스 등 다채로운 패션을 선보이며 무대 위에 선 제시카의 사진은 팬들에게 선물이 될 것으로 보인다.제시카는 30대 이상 여성 연예인들이 서바이벌을 통해 5인조 걸그룹으로 재데뷔하는 과정을 담은 이 프로그램에서 최종 2위를 기록해 소녀시대 탈퇴 8년 만에 중국 걸그룹으로의 활동을 앞두고 있다.제시카와 같은 그룹으로 활동할 멤버에는 대만 가수 겸 배우 왕신링, 홍콩 걸그룹 트윈스 출신 질리안청 등이 포함됐다.한편 제시카는 타일러권과 지난 2013년부터 공개 열애 중이며, 타일러권의 옛 연인인 질리안청과 같은 그룹으로 활동하게 됐다는 점이 관심을 끌고 있다.이정수 기자