▲ 방탄소년단 정국(왼쪽), 찰리 푸스(오른쪽). 인스타그램

▲ 남성 그룹 방탄소년단 멤버 제이홉. 인스타그램

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 제이홉이 영국 오피셜 차트에 이름을 올렸다.22일(현지시간) 공개된 최신 오피셜 차트에 따르면 정국이 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와 협업한 곡 ‘레프트 앤드 라이트’(Left and Right)가 4주 연속 싱글 차트에 진입했다.지난 1일 41위로 차트에 진입한 이 곡은 이번 차트에서는 지난주 66위보다 3계단 떨어진 69위다.제이홉의 ‘잭 인 더 박스’(Jack In The Box)는 영국 내 독립 음반 판매량을 집계하는 ‘오피셜 인디펜던트 앨범 브레이커스 차트 톱 20’(Official Independent Album Breakers Chart Top 20)에서 3위를 차지했다.이 차트는 영국 음반 판매량에서 40위권에 진입해본 적이 없는 가수들이 내놓은 음반 판매량을 집계해 순위를 매긴다.음반 판매량에는 CD 음반뿐 아니라 디지털 음반, 레코드판 음반 등 다양한 형태의 음반이 포함된다.강민혜 기자