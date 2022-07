블랙핑크 리사 ‘머니’ 5억 스트리밍

▲ 블랙핑크 리사. 인스타그램

그룹 블랙핑크 리사의 솔로곡 ‘머니’(MONEY)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 스트리밍 횟수 5억건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 19일 알렸다.이는 지난해 9월 10일 공개 이후 313일째 달성한 것이다.YG엔터테인먼트는 “K팝 솔로 아티스트가 스트리밍 5억건에 도달하기까지 걸린 최단 기간”이라고 했다.리사는 스포티파이에서 그룹 곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love), ‘뚜두뚜두’에 이어 이번 솔로곡까지 총 네 개의 5억 스트리밍 노래를 보유한 가수가 됐다.‘머니’는 뮤직비디오가 없는 수록곡임에도 세계 주요 차트에서 역주행을 펼치는 등 인기를 끌었다.강민혜 기자