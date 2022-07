▲ 아이린 인스타그램

모델 아이린이 토트넘 홋스퍼의 해리 케인을 만났다.아이린은 14일 자신의 SNS에 “토트넘 홋스퍼 특별한 경험을 하게 해줘서 정말 감사합니다(Thank you so much spursofficial for the amazing experience)”라는 글과 함께 사진을 올렸다.아이린은 토트넘 홋스퍼의 하얀색 유니폼에 해리 케인의 사인을 받고 있는 모습이다. 즐거워 보이는 아이린의 표정이 생생하게 전해진다.아이린은 SBS ‘골 때리는 그녀들’에 출연 하며 활발하게 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부