▲ 브레이브걸스, 미녀 산타

그룹 브레이브걸스 유정(왼쪽부터), 민영, 은지, 유나가 크리스마스인 25일 인천 남동 체육관에서 진행된 ‘2021 SBS 가요대전’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2021.12.25 SBS 제공

그룹 브레이브걸스(Brave Girls)가 첫 단독 미국 투어 ‘BRAVE GIRLS 1st U.S. TOUR’의 포문을 성대하게 열었다.소속사 브레이브엔터테인먼트는 12일 “브레이브걸스가 지난 9일(이하 현지 시각) 미국 필라델피아에서 ‘Brave Girls 1st U.S. TOUR’의 첫 공연을 성황리에 마치고 이튿날인 10일, 뉴욕 서머 스테이지에서 진행된 ‘KOREA GAYOJE(코리아 가요제)’에서 스페셜 스테이지를 선보이며 현지 K팝 팬들의 뜨거운 환영을 받았다”고 알렸다.브레이브걸스는 본격적 글로벌 행보를 알리는 첫 단독 미국 투어 ‘Brave Girls 1st U.S. TOUR’에서 대표곡 ‘롤린 (Rollin’)’, ‘운전만 해 (We Ride)’, ‘치맛바람 (Chi Mat Ba Ram)’은 물론, 평소에는 볼 수 없었던 역대 앨범의 수록곡 무대를 선보였다. 또한 글로벌 팬들의 질문에 답하는 Q&A 시간을 통해 팬들과 현장에서 소통하며 오랜 시간 기다려온 미국 현지 팬들과 한층 더 가까워졌다.본격적으로 미국 투어에 나선 브레이브걸스는 마이애미, 애틀랜타, 시카고, 댈러스, 덴버, 샌프란시스코, LA 등에서 공연을 이어갈 예정이다.온라인뉴스부