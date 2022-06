▲ 남성 그룹 방탄소년단(BTS)이 휴식을 선언했다. BTS 인스타그램

그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)이 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 2주 연속 이름을 올렸다.24일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 이 노래는 전주(27위)보다 47계단 내려간 74위로 집계됐다.오피셜 차트는 미국의 빌보드와 팝 시장을 대표하는 권위 있는 차트 중 하나로, 스트리밍과 음원·음반 판매량 등을 토대로 영국에서 인기 있는 곡 순위를 주간 단위로 매긴다.지난해 방탄소년단이 세계적 밴드 콜드플레이와 협업한 ‘마이 유니버스’는 발매 후 싱글 차트 3위로 진입하며 최고 순위를 기록한 이후 올해 2월까지 19주간 이 차트에 머물렀다.‘옛 투 컴’은 방탄소년단의 새 앨범 ‘프루프’(Proof) 타이틀곡이다.온화한 멜로디가 돋보이는 가운데 ‘당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다’(You and I, best moment is yet to come)는 메시지를 담았다.앨범 ‘프루프’ 역시 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서 전주 8위에 이어 65위를 기록해 2주 연속 이름을 올렸다.‘프루프’는 방탄소년단의 데뷔부터 지난 9년의 여정을 CD 3장에 나눠 담은 앤솔러지(선집) 앨범이다.강민혜 기자