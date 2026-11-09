‘의사 남친♥’ 맹승지, 은퇴 선언…“앞으로도 할 생각 없어”

세줄 요약 개그우먼 은퇴 사실 재차 공개

코미디 무대 복귀 의사 전면 부인

배우·방송인 활동은 계속 예고

이미지 확대 맹승지 인스타그램 캡처

이미지 확대 맹승지. MBC ‘무한도전’ 캡처

이미지 확대 방송인 맹승지가 본인의 SNS에 올린 사진

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개그우먼 출신 방송인 맹승지가 코미디 은퇴를 못 박았다.9일 맹승지는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “저는 이번 5월 개그우먼 은퇴를 했다”는 글을 올렸다.은퇴 소식을 전한 이유에 대해서는 “가끔 물어보시는 분들이 계셔서 말씀드린다”고 설명했다.맹승지는 “개그 무대는 안 한 지 10년이 넘었고 앞으로도 할 생각이 없다”며 “개그우먼으로 활동했던 일들은 인생에서 아주 뜨거웠고 감사하고 즐거운 추억이었다”고 지난 활동을 돌아봤다.그러면서 “인생 2막은 더욱 즐겁게 보내도록 하겠다”고 전했다.이어 “배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워 마시길 바란다”고 덧붙였다.앞서 맹승지는 지난 5월 은퇴를 발표하면서 “공채 되고 2년 공개 코미디 하고, 신인상도 받고, MBC의 거의 모든 예능 다 하고, SBS 넘어가서도 너무 재미있게 개그우먼 생활 했다”고 돌아봤다.이어 “개그우먼으로 방송을 나가면 웃기려고 무리수를 두는 게 적응이 잘 안 되더라”며 “배우나 방송, 제작 활동은 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.당시 그는 한 팬의 질문에 “이미 마음속으로는 은퇴했고, 올해 하반기부터는 완전히 은퇴할 예정”이라고 설명했다.이후에도 관련 질문이 이어지자 반년 만에 다시 입장을 정리한 것으로 보인다.게시글을 접한 네티즌들은 “앞으로의 활동을 응원한다”, “무엇을 하든 계속 팬으로 남겠다”며 응원했다. 개그우먼 은퇴 소식에 놀랐다는 반응과 함께 “예능 활동도 중단하는 줄 알았는데 다행이다”라는 댓글도 나왔다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 같은 해 MBC 방송연예대상에서 코미디 부문 여자 신인상을 받았으며 이후 ‘코미디에 빠지다’, ‘무한도전’, ‘일밤-진짜사나이 여군특집’ 등에 출연하며 이름을 알렸다. 이후 연극과 방송 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.그는 지난 8월 SNS에 의사인 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알렸다. 그는 결혼을 준비하고 있다고 밝히기도 했다.온라인뉴스부