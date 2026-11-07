“알몸인데 껴안고 엉덩이 토닥토닥하더라”…백지영 ‘충격 고백’

세줄 요약 남대문 시장 찾은 백지영과 정석원, 시민 인사에 화답

사우나서 알몸 상태로 껴안은 팬, 민망한 경험 고백

일상 팬심은 괜찮지만 사적인 공간은 불편하다는 입장

이미지 확대 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처

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가수 백지영이 사우나에서 민망했던 경험을 떠올렸다.7일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘역대급 인파라는 남대문 시장에서 백지영이 쇼핑 한 번에 쓴 금액은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 백지영은 남편인 배우 정석원과 남대문 시장을 찾았다.백지영을 알아본 시민들이 반갑게 인사하자 정석원은 “알아봐 주고 환영해 주면 기분이 어떠냐”고 물었다.백지영은 “좋다. 이젠 불편한 건 모르겠다”며 “이런 곳은 괜찮다. 일상에서 만나서 ‘좋아요’ 이런 거는 괜찮다”고 답했다.그러면서 “사우나라든가 프라이빗한 걸 누리고 싶을 때 너무 아는 척하는 건 좀 많이 불편하다”고 덧붙였다.백지영은 “(사우나에서는) 엉덩이를 토닥토닥한다. 옷 다 벗고 있는데 ‘너무 팬이다’라고 하면서 나를 껴안는다”고 설명했다.이어 “그럼 살하고 살이 붙어서 그런 건 좀 민망하다”고 말했다.온라인뉴스부