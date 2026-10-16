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“몸 막 만져…내 몸이 내 몸이 아니다” 장윤정, 충격 고백

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수정 2026-10-16 21:14
입력 2026-10-16 21:14
세줄 요약
  • 팬들과 만날 때 솔직한 심정 고백
  • 눈을 많이 마주치려는 태도 강조
  • 신체 접촉에 당혹감, 그러나 감수
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유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처


가수 장윤정이 팬들과 만날 때 겪는 솔직한 심정을 털어놨다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 ‘행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처


이날 장윤정은 “어른들이 옛날얘기를 많이 하지 않나. 추억에 젖어 살지 않나. 그게 새로운 추억거리가 없어서 그런 거라고 하더라”라고 했다.

그는 “왜냐하면 돌아다닐 시간이 점점 없어지지 않나. 그래서 곶감 빼먹듯이 하나씩 옛날얘기를 하면서 사는 거라고 하더라”고 말했다.

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유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처


이어 “나는 그래서 최대한 (팬들과) 눈을 많이 마주치려고 한다”고 했다.

그는 “나는 온·오프가 세다. 무대에서 내려오면 (스스로) 가수인 걸 인지를 잘 못 한다. 아직도 사람들이 날 쳐다보면 ‘나 아나?’ 이런 생각이 들 때도 있다”고 털어놨다.

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유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 캡처


그러면서 “어머니들은 막 만지는데 당혹스러울 때가 있긴 한데, 그게 싫으면 (가수를) 안 해야 한다. 내 몸이 내 몸이 아니다. 친한 척해 주는 게 어디냐”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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