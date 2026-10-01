고현정, 이보다 ‘긴 머리 잘 어울리는 50대’가 있나…청순 미모 [SNS★샷]

세줄 요약 인스타그램 근황 공개, 긴 생머리 동안 미모 화제

청순·우아한 분위기와 장난기 표정, 사랑스러움 강조

드라마 출연 후 SNS·유튜브로 팬 소통 지속

이미지 확대 사진=고현정 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=고현정 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=고현정 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 고현정이 50대의 나이라고는 믿기 어려울 만큼 독보적인 동안 미모와 청순한 분위기를 뽐내 대중의 이목을 집중시켰다.지난달 30일 고현정은 자신의 인스타그램에 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리 스타일로 특유의 청순하면서도 우아한 매력을 발산했다. 1971년생으로 올해 55세를 맞이한 그는 세월을 역행하는 방부제 미모로 연예계 대표 동안 배우로 꼽힌다.그는 붕어빵, 음료 등을 섭취하며 카메라를 향해 장난기 어린 표정을 지어 보이며 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 또한 감각적이면서도 세련된 가을 패션과 더불어 나이를 가늠할 수 없는 동안 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.한편, 고현정은 지난해 드라마 ‘사마귀:살인자의 외출’에 출연해 강렬한 연기 변신을 선보이며 호평을 받았다. 최근에는 소셜미디어(SNS)와 유튜브 채널 등을 통해 일상을 공개하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.강경민 기자