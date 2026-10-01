“생각보다 눈 높다”는 유명 개그맨, ‘미모의 탈북 방송인’과 결혼설

세줄 요약 한송이, 이상준과 결혼설·열애설 직접 부인

방송 중 남편 농담에 “아니다”라며 선 긋기

과거 예능 인연으로 러브라인 관심 이어짐

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탈북민 출신 방송인 한송이가 개그맨 이상준과의 결혼설 및 열애 의혹을 직접 해명했다.지난달 30일 공개된 유튜브 채널 ‘닭터신’의 ‘탈북 미녀 한송이가 말하는 북한의 성 이야기’라는 제목의 영상에는 한송이가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 MC 신정환은 그가 등장하자마자 “남편분 잘 계시냐. 이상준 씨”라며 개그맨 이상준을 언급했다. 이에 그는 “모든 분들이 지금 그분이 남편인 줄 알고 있는데 아니다”라고 선을 그었다.이어 신정환이 “최하 남자친구로 알고 있다”고 농담을 던지자, 그는 “아니다. 왜냐하면 그분이 생각보다 눈이 높더라”고 말했다. “이렇게 미인인데”라고 두 사람의 관계에 대한 여운을 남기자 그는 “그분은 지적인 여자를 좋아한다”고 단호하게 말했다.여기에 그치지 않고 신정환은 “점점 예뻐진다. 연애하고 있는 거 아니냐”고 되물었고, 한송이는 “연애로 예뻐지기는 그렇고 무조건 피부과를 다녀야 한다. 돈을 벌면 피부과에 투자해야 한다”고 솔직한 입담을 뽐냈다.그는 과거 이상준의 유튜브 채널 콘텐츠인 ‘메기스터디’ 등에 출연하며 인연을 맺었다. 두 사람은 당시 방송에서 남다른 티키타카와 예능 호흡을 선보이며 묘한 러브라인 분위기를 형성해 대중의 뜨거운 관심을 모은 바 있다.앞서 한송이는 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 연애 경험에 대해 털어놔 이목을 끌기도 했다. 그는 “저는 모든 경험은 한국에 와서 해봤다. 북한에서는 데이트를 못 해봤다. 아버지가 거의 수령님처럼 저를 감시했다. 북한은 피임이 잘 안 돼 있어서 아빠의 감시가 엄했다”고 털어놨다. 북한의 대표 데이트 코스로는 옥수수밭, 콩밭, 감자밭 등을 꼽았다.또 북한의 플러팅 방법에 대해서는 “무조건 옥수수다. 옥수수랑 고추를 주면 좋아한다는 뜻이다. 북한에는 못 사는 집이 많으니까 먹을 거를 주는 거다. 그게 플러팅이다”라고 설명했다. 이어 “여기(한국)서는 너무 좋다. 오빠 손도 마음대로 잡을 수 있고 뽀뽀도 할 수 있고 벚꽃 보러도 가고”라며 솔직 매력을 뽐냈다.강경민 기자