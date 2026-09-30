‘개코 전처’ 김수미, 손석구에 공개 러브콜…“맞아도 되고 욕 들어도 된다”

세줄 요약 뷰티 브랜드 성공 비화와 완판 성과 공개

인스타 릴스 100만 조회수로 해외행사 초청

연기 도전 근황과 손석구 러브콜 화제

이미지 확대 사진=김수미 인스타그램 캡처, 연합뉴스

이미지 확대 사진=MBC ‘라디오스타’

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힙합 듀오 ‘다이나믹듀오’ 개코의 전처이자 인플루언서 김수미가 연기 도전에 나서며 배우 손석구를 향한 공개 러브콜을 보냈다.30일 오후 10시 30분 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 ‘멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?’ 특집으로 꾸며진다.이날 방송에서 그는 자신이 성공적으로 이끌고 있는 뷰티 브랜드의 탄생 비화를 공개한다. 예민한 피부로 고민하던 자신의 경험을 주변과 공유하며 직접 제품 개발에 나섰던 그는 과거 제품 완판과 일본 진출 성과를 전하며, 이러한 뷰티에 대한 남다른 관심이 미국 유학 시절부터 이어져 왔다고 털어놨다.또한 2030 여성들의 ‘추구미’로 주목받는 그는 오랫동안 인스타그램을 통해 패션과 뷰티 콘텐츠를 공유해 온 일화를 전한다. 특히 맨얼굴에서 메이크업과 헤어를 완성하는 과정을 담은 릴스가 100만 조회수를 기록했으며, 이를 계기로 럭셔리 뷰티 브랜드의 해외 행사에 초청받아 리무진과 비즈니스석을 제공받았던 화려한 경험도 공개한다.김수미는 최근 마흔을 넘긴 나이에 연기에 새롭게 도전하고 있는 근황도 공개한다. 그는 직접 연기 선생님을 찾아가 수업을 받고 있으며, 생애 첫 드라마 오디션까지 마쳤다고 털어놨다.그러면서 함께 연기 호흡을 맞추고 싶은 배우로 손석구를 꼽으며 “맞아도 되고 욕을 들어도 된다”고 파격적인 러브콜을 보내 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 김수미는 지난 2011년 힙합 듀오 ‘다이나믹듀오’ 멤버 개코와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 지난 1월 결혼 15년 만에 이혼 소식을 전했다.강경민 기자