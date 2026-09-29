[포토] 사나, 블랙 드레스로 완성한 우아한 자태

세줄 요약 프라다 행사 비하인드 사진 공개

블랙 드레스와 웨이브 헤어로 우아함 연출

월드투어 마무리한 트와이스 근황

1 / 6 이미지 확대 사나 SNS

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트와이스 사나가 프라다 행사 비하인드 사진을 공개하며 세련된 매력을 드러냈다.사나는 지난 27일 자신의 SNS에 “Behind”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 사나는 호텔 객실로 보이는 공간에서 블랙 민소매 드레스를 입고 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 어우러져 우아한 분위기를 자아낸다.이어진 화보 촬영 현장에서도 사나는 블랙 드레스와 굵은 웨이브 헤어스타일로 고혹적인 매력을 선보였다. 화려한 액세서리 없이도 깔끔한 스타일링과 특유의 분위기로 시선을 사로잡았다.이번 사진은 사나가 참석한 프라다 2027 봄·여름(SS27) 컬렉션 관련 비하인드 컷으로 알려졌다. 행사장뿐만 아니라 촬영 현장에서도 남다른 패션 감각을 선보이며 글로벌 패션 아이콘으로서 존재감을 드러냈다.한편 사나가 속한 트와이스는 최근 약 1년에 걸친 대규모 월드투어를 마무리했다. 아시아와 북미, 유럽 등 주요 도시에서 공연을 이어가며 글로벌 팬들과 만났다.온라인뉴스부