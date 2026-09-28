다음 주 韓 드라마 첫방인데…日 배우, 결혼 10일 만에 부부 싸움으로 ‘경찰 출동’

세줄 요약 결혼 열흘 만에 부부싸움, 경찰 출동 소동

신고자는 아내 추정, 소속사 입장 미공개

양다리 의혹 속 한국 드라마 첫방 예고

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이미지 확대 사진=사카구치 켄타로 인스타그램 캡처

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일본 배우 사카구치 켄타로가 결혼 발표 불과 열흘 만에 부부 싸움으로 자택에 경찰이 출동하는 소동을 겪은 사실이 전해져 충격을 주고 있다.28일 일본 매체 ‘여성세븐’에 따르면, 지난 17일 밤 사카구치 켄타로의 자택에서 경찰 신고가 접수됐다. 출동한 경찰관들이 확인한 결과, 부부 간의 말다툼이 격해지면서 벌어진 해프닝이었던 것으로 드러났다.현지 경찰 관계자는 “부부 싸움이 격해지며 일어난 해프닝으로, 신고자는 사카구치의 아내였던 것으로 보인다”며 “신혼 초에 벌어진 소동이라 주변에서도 놀란 분위기”라고 전했다. 이와 관련해 사카구치 켄타로의 소속사 측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.앞서 사카구치 켄타로는 지난 6일 공식 유료 팬클럽을 통해 교제 중이던 일반인 여성과의 결혼을 기습 발표해 화제를 모았다. 그의 아내는 3살 연상의 헤어메이크업 아티스트로, 두 사람은 드라마 촬영 현장에서 만나 5년간 교제해 온 것으로 알려졌다.다만 이 과정에서 결혼 전 동거 기간과 맞물려 배우 나가노 메이와의 양다리 의혹이 제기되기도 했다. 이와 관련해 나가노 메이 측은 “과거 사카구치 켄타로와 교제한 것은 맞지만 삼각관계였다는 사실은 몰랐다”는 입장을 밝힌 바 있다.한편, 1991년생인 사카구치 켄타로는 2010년 모델로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 영화 ‘히로인 실격’, ‘너와 100번째 사랑’과 드라마 ‘시그널’, ‘미안하다, 사랑한다’ 등에 출연했다. 국내에서는 배우 이세영과 호흡을 맞춘 쿠팡플레이 시리즈 ‘사랑 후에 오는 것들’을 통해 큰 사랑을 받았다.한편 사카구치 켄타로는 결혼 소동 속에서도 국내 활동을 이어간다. 그는 오는 10월 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 ‘키드냅 게임’을 통해 국내 시청자들과 만날 예정이다. ‘키드냅 게임’은 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트로, 사카구치 켄타로와 이준기가 호흡을 맞춘다.강경민 기자