연예 스타요즘 [포토] 수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/09/18/20260918801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-18 13:51 입력 2026-09-18 13:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 이미지 확대 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.18.뉴스1 배우 수지가 18일 서울 성동구 올리브영 N 성수에서 열린 더 파운더즈 뷰티 브랜드 아누아(Anua) ‘PDRN’ 라인 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 수지가 참석한 행사는 어떤 종류의 행사인가? 팝업스토어 오픈 제품 출시