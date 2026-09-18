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“그동안 사랑해주신 분들께…” 송지효 ‘충격 근황’ 전해졌다

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수정 2026-09-18 23:40
입력 2026-09-18 23:40
세줄 요약
  • 유튜브 채널 쏭마카세·지효쏭 잠시 휴업 발표
  • 마지막 아닌 휴식 강조, 제작진 아쉬움 달램
  • 더 단단해진 모습으로 복귀 약속 전함
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유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처
유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처


배우 송지효가 유튜브 채널 운영을 잠시 중단한다고 밝혔다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’에는 ‘To. 그동안 지효쏭을 사랑해 주신 분들께’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 송지효는 “쏭마카세와 지효쏭을 잠깐 휴업하도록 하겠다”며 “더 단단해진 지효쏭으로 여러분에게 짠 나타날 때까지 기다려 달라”라고 밝혔다.

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유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처
유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처


제작진이 아쉬워하자 송지효는 “마지막이 아닌데 울지 말자. 마지막 아니다”라며 “좀 더 완벽하게 하기 위해 잠깐 쉬는 시간 가지는 거다. 나는 마지막이라 생각 안 한다”고 위로했다.

이어 “아쉽지는 않나”라는 제작진의 물음에 송지효는 “아쉬운 게 없다면 거짓말이다”라고 고백했다.

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유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처
유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’ 캡처


그러면서 “생각이 많아진 게 마음만 앞선다고 되는 게 아니라는 교훈을 얻었다. 말만 앞서는 게 아니라 실천할 수 있는 약속을 할 수 있는 지효쏭이 돼서 돌아오겠다”고 전했다.

온라인뉴스부
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