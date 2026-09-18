지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

세줄 요약 비공개 SNS 부계정 개설과 혼자만의 플렉스

차·시계 사진 업로드와 자랑 욕구 고백

무반응에 재미 상실, 계정 삭제로 마무리

이미지 확대 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널 웹 예능 ‘홍보하러 온 건 맞는데’ 지창욱.

이미지 확대 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널 웹 예능 ‘홍보하러 온 건 맞는데’ 손예진, 지창욱, 나나.

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배우 지창욱이 소셜미디어(SNS)에 비공개 부계정을 만들어 혼자 ‘플렉스’했던 적이 있다고 털어놨다.지난 17일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널 웹 예능 ‘홍보하러 온 건 맞는데’에 오리지널 시리즈 ‘스캔들’ 출연진인 배우 손예진, 지창욱, 나나가 출연했다.지창욱은 SNS 부계정 관련 질문에 “요즘 SNS를 많이 하니까 어느 순간 자랑을 하고 싶더라”면서 “나도 가끔 비싼 물건 살 때도 있고 좋은 거 살 때도 있다. 그런데 공식 계정에 올리기에는 너무 재수가 없지 않나”라고 말했다.이어 “SNS에 나의 플렉스를 자랑해 보고 싶었다. 그래서 혼자 비공개 계정을 만들어서 차 사진도 올려보고, 차 핸들 사진도 올렸다. 시계도 찍어서 비공개 계정에 올리고 나 혼자 만족했다”고 했다.그러나 혼자만 보는 ‘플렉스’에 금세 한계가 찾아왔다. 지창욱은 “그것도 누가 좀 봐줘야 재미있지 않나. 아무도 안 보니까 재미가 없어서 결국 없앴다”고 털어놨다.온라인뉴스부