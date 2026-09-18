카리나, 브라톱에 패딩…과감한데 따뜻 ‘반전 패션’ [SNS★샷]

이미지 확대 사진=카리나 인스타그램 캡처

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그룹 ‘에스파’ 멤버 카리나가 과감하면서도 포근한 ‘반전 패션’을 선보였다.지난 18일 카리나는 자신의 인스타그램에 “가을냄새”라는 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 카리나는 브라톱과 미니스커트 조합에 패딩을 걸친 캐주얼한 모습으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 여름과 겨울의 계절 경계를 넘나드는 패션 아이템으로 완성한 개성 있는 스타일링이 시선을 사로잡았다.카리나는 군살 하나 없이 잘록한 허리 라인과 늘씬한 각선미를 자랑해 감탄을 자아냈다. 슬림한 체형 속에서도 빛나는 글래머러스한 실루엣이 어우러져 남다른 패션 소화력을 입증했다.한편 카리나가 속한 ‘에스파’는 최근 북미, 남미, 유럽 등 전 세계 총 25개 지역을 순회하는 대규모 네 번째 월드 투어를 펼치며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.강경민 기자