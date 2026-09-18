황석정 “불 타는 것 같은 고통”…‘통증 증후군’ 뭐길래 [셀럽 건강]

세줄 요약 황석정, 원인 모를 극심한 통증 고백

공황·강박증 동반, 일상도 어려웠다

현재는 호전, 약 복용하며 회복 중

이미지 확대 사진= 유튜브 ‘절에 간 성경’ 캡처

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배우 황석정이 이유를 알 수 없는 극심한 통증과 함께 심리적 고충을 겪었던 사연을 털어놨다.지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘절에 간 성경’에는 황석정이 출연해 최근 겪었던 통증 증후군과 건강 상태를 공개했다.이날 방송인 김성경은 황석정이 연극 ‘일리아드’에서 2시간 20분 동안 혼자 무대를 이끌었던 것을 언급하며 당시를 떠올렸다. 이에 황석정은 “어떻게 했는지 모르겠다. 아팠다니까. 나 신병 오는 줄 알았다”며 힘들었던 당시를 회상했다.이어 김성경과 함께 절을 찾은 황석정은 “삶이 고달프다 보니 자꾸 여유가 없어졌다. 심장이 떨리고 강박증이 있다”며 “공황증까지 왔는데 사람들은 내가 아픈지 모른다. 이번에 거의 죽을 정도로 아팠다”고 고백했다.통증 증후군을 겪었다는 그는 “이유도 모르게 오는 고통을 겪었다. 잠도 못 자고 누워 있지도 못하고 앉아 있지도 못한다”며 “온몸이 불타는 것 같아서 고통이 심했다”고 말해 안타까움을 자아냈다.이러한 극심한 통증을 겪는 과정에서 마음을 돌아보게 되었다는 황석정은 “고통의 원인이 나한테 있다고 생각하니 주위가 조용해지더라. 그 후부터 아주 조금씩 나아졌다”며 현재는 증세가 호전된 상태라고 밝혔다. 그는 “지금은 안 아프다. 물론 약은 먹고 있지만 작은 것에 기뻐할 수 있는 사람으로 바뀐 것 같다”고 덧붙였다.한편 통증 증후군은 명확한 신체적 원인이나 뚜렷한 손상 없이 전신 혹은 신체 특정 부위에 지속적이고 극심한 통증이 나타나는 질환을 통칭한다.원인으로는 생물학적 요인뿐 아니라 심리적, 사회적 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 알려졌다. 자율신경계 이상, 극심한 스트레스, 심리적 불안, 강박증 등 복합적인 원인으로 발생한다. 주요 증상으로는 설명하기 힘든 작열감(불타는 듯한 느낌), 수면 장애, 무기력증, 불안 및 우울감 등이 동반될 수 있다. 또 환자마다 증상이 다르지만 황석정처럼 누워 있거나 앉아 있기 힘들 정도로 극심한 증상이 나타나는 경우도 있다.강경민 기자