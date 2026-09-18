해체된 아이돌, 21살 청춘 근황 화제…155km 도보 여행 응원 세례 [스타이슈ON]

세줄 요약 팀 해체 뒤 155km 도보 여행 완주

박하사탕 대사 떠올리며 새 출발 다짐

조회수 70만 회, 응원 속 재도약 의지

이미지 확대 사진=유튜브 ‘광진시티보이’ 캡처

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그룹 ‘아크(ARrC)’ 출신 박현빈이 그룹 해체 이후 155km 도보 여행을 통해 새 출발을 다짐한 영상을 계기로 주목을 받고 있다.박현빈은 지난 7월 1일 유튜브 채널 ‘광진시티보이’를 개설하고 서울에서 제천까지 155km를 도보로 완주한 영상을 공개해 화제를 모았다.그는 지난 2023년 서바이벌 프로그램 Mnet ‘보이즈 플래닛’에 출연해 얼굴을 알린 뒤 2024년 8월 그룹 ‘아크’로 데뷔했다. 그러나 데뷔 2년 만인 지난 6월 팀이 해체되며 아이돌 생활을 그만둘 수밖에 없었다. 2005년생으로 21살인 그는 팀 해체 후 155km에 달하는 거리를 걷는 도보 여행을 통해 마음을 다잡았다.도보 여행 영상이 화제가 되자 그는 최근 연합뉴스TV 인터뷰를 통해 20대 청춘의 패기가 묻어나는 근황을 공개해 다시 한번 이목을 집중시켰다.제천까지 도보 여행을 떠난 이유에 대해 그는 영화 ‘박하사탕’ 촬영지를 목적지로 잡은 비화를 전했다. 박현빈은 “어디를 특정해서 가고 싶다는 생각은 처음엔 없었는데 ‘만약 내가 이 모든 걸 다시 처음부터 시작할 수 있다면 다시 돌아가는 걸 선택할 건가’라는 생각과 함께 영화 ‘박하사탕’의 ‘돌아갈래’라는 대사가 머릿속에 떠올랐다”고 밝혔다.5박 6일 동안 무거운 배낭을 메고 여정을 소화한 그는 “어깨와 허리가 좀 아팠고 1~2일 차 때는 정말 포기하고 싶었다. 하지만 3일 차가 되니 ‘이제 와서 어떻게 돌아가나’ 하는 생각에 이를 악물고 끝까지 가 보자고 했다”고 회상했다.목적지인 철교에 도착했을 때의 심경에 대해선 “의아해하실 수도 있지만 생각보다 별생각이 안 들었다. 제 자신과 싸워 이기겠다는 거창한 이유보다는 내 안에 있는 무언가를 덜어내고 싶어서 시작한 거라 덜고 덜다 보니 도착했을 때는 텅 비어 버린 느낌이 들었다”며 “다시 태어났다는 생각이 들 정도로 내 안에 있는 것들을 비워내고 그만큼 새로운 것들로 채울 수 있었던 것 같다”고 소회를 전했다.실제로 그의 도보 여행 영상은 조회수 70만 회를 돌파하며 수천 개의 따뜻한 응원 세례를 받았다. 이에 대해 박현빈은 “그분들은 내 영상을 보고 위로받았다고 하지만 난 그분들의 말씀을 듣고 ‘그렇지, 나는 뭐든 할 수 있는 사람이지’라는 생각이 들었다. 좋은 글을 많이 봐서 행복하다”고 고마움을 표했다.현재 고정 알바 2개를 비롯해 쿠팡 물류센터 일일 아르바이트, 공사장 일까지 병행하고 있다는 그는 “힘들다. 근데 놀랍게도 난 지금까지 살면서 이렇게 마음이 편하고 행복했던 적이 있었나 싶을 정도로 너무너무 잘 지내고 있다”며 “내 인생의 주체가 내가 됐다는 게 마음 편하고 행복해서 지금 세상에서 제일 훨훨 날아오르는 새 같은 사람이 된 것 같다”고 긍정적인 에너지를 전했다.그러면서도 음악과 무대에 대한 열정은 여전하다고 강조했다. 박현빈은 “물류센터에서 택배를 나르다가 밥을 먹을 때도 ‘내가 있어야 할 곳은 무대다’라는 생각이 계속 든다”며 “얼마나 시간이 걸릴지 모르겠지만 꼭 다시 무대로 돌아갈 예정이다. 이건 반드시라고 봐도 될 것 같다”고 꿈꾸는 청년의 눈빛을 했다.강경민 기자