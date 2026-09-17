[포토] 웬디 ‘깜찍 발랄 토끼 인사’

1 / 8 이미지 확대 레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.

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레드벨벳 웬디가 해외 일정을 위해 17일 김포공항을 통해 일본 도쿄로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.17.뉴스1