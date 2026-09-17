문가영, 평범한 일상 속 ‘분위기 여신’ [SNS★샷]

이미지 확대 사진=문가영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=문가영 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 문가영이 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 속에서 독보적인 미모를 뽐내 이목을 모으고 있다.문가영은 지난 16일 자신의 인스타그램에 평범한 일상이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 문가영은 책과 LP로 가득 찬 공간에서 여유를 즐기고 있는 모습이다. 그는 긴 웨이브 헤어를 늘어뜨린 채 편안한 회색 티셔츠 차림으로 특유의 차분하면서도 고혹적인 분위기를 풍겼다. 이어진 사진에서는 포니테일 헤어스타일로 변신해 또 다른 매력을 더했다.한편 문가영은 내년 방영 예정인 tvN 새 드라마 ‘고래별’에 출연해 시청자들과 만난다. ‘고래별’은 일제강점기 항일운동을 배경으로 조국에 모든 것을 바친 남자와 그를 지키려 목숨을 거는 여자의 이야기를 그린 작품으로, 문가영을 비롯해 최우식, 허남준 등이 출연을 확정해 기대를 모으고 있다.강경민 기자