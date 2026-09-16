박원숙 “아들에게 미안해…손녀에 ‘오피스텔·차’ 선물”

세줄 요약 외아들 잃은 뒤 깊어진 그리움과 죄책감 고백

아들에게 못 해준 지원, 손녀에게 대신 보상

등록금 전액·오피스텔·차 선물하며 애정 표현

이미지 확대 사진=유튜브 ‘송승환의 원더풀 라이프’ 캡처

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배우 박원숙이 먼저 세상을 떠난 아들을 향한 깊은 그리움과 후회, 그리고 손녀를 향한 남다른 사랑을 고백했다.지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀 라이프’에는 박원숙이 출연해 파란만장했던 삶과 가족에 대한 진솔한 이야기를 나눴다.이날 방송에서 박원숙은 지난 2003년 불의의 교통사고로 세상을 떠난 외아들을 회상하며 “모든 게 부질없다는 생각이 든다. 책임감을 가지고 열심히 일하고 있지만 마음가짐은 한 발짝 뒤로 물러서게 됐다”고 털어놨다.그는 아들에게 생전 충분히 베풀지 못했던 것을 가장 큰 후회로 꼽았다. 박원숙은 “엄격하게 교육한다는 이유로 물질적인 지원을 아꼈던 것이 지금까지도 가슴 아프고 후회가 많이 남았다”며 “아들에게 제대로 해주지 못했던 모든 것을 지금은 손녀를 만나면서 대신 해주고 있다”고 애틋한 마음을 드러냈다.실제로 손녀를 향한 남다른 지원도 아낌없이 베풀고 있다고 밝혔다. 박원숙은 “손녀가 공부를 워낙 잘해 장학금을 받았음에도 불구하고 상관없이 대학 등록금과 학비를 모두 전액 지원해 줬다”며 “용산의 오피스텔과 좋은 차도 마련해 줬다”고 밝혔다. 이어 “이제 나이도 그렇고 언제 어떻게 될지 모르지 않냐”며 “죽어서 주면 유산이지만 살아서 주면 선물이라는 생각에 기쁜 마음으로 지원하고 있다”고 덧붙여 감동을 안겼다.한편 박원숙은 지난 2003년 11월 사고로 아들을 잃는 슬픔을 겪은 바 있다. 이후 며느리의 재혼으로 인해 손녀와 한동안 왕래가 끊기기도 했으나, 다시 연락이 닿아 현재는 서로를 향한 애틋한 가족애를 이어가고 있다.강경민 기자