효민 ‘금융맨 남편’ 비주얼 어떻길래…“한 번 다시 쳐다봐” 고소영 극찬

세줄 요약 고소영, 효민 남편 외모 극찬

효민, 첫 만남 목소리부터 호감

10살 연상 금융맨 비연예인 남편

이미지 확대 티아라 효민과 10살 연상 남편. 자료 : 효민 인스타그램

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배우 고소영이 그룹 티아라 출신 효민의 10살 연상 남편의 외모를 극찬해 눈길을 끌고 있다.15일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘고소영도 배워간다는 티아라 효민 기적의 사진 보정법 싹 다 공개(돌려깎기, 팔자주름)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 고소영은 서울 한남동에서 효민과 만나 이야기를 나눴다.고소영은 효민에게 “한남동 새댁이다”라며 반겼고, 효민은 “결혼한 지 1년 반 됐다”고 말했다.효민은 이날 만남에서 남편과의 첫 만남에 대해 이야기했다.효민은 “지인의 생일이었는데 남편이 늦게 왔다. ‘늦어서 죄송합니다’라고 하는데 목소리부터 내 취향이었다”고 돌이켰다.이어 “얼핏 봤는데 ‘괜찮은데’라는 느낌이 났다”고 말했고, 고소영은 “한 번 다시 쳐다볼 비주얼이긴 하다”며 맞장구쳤다.이어 효민은 남편에 대해 “나보다 네다섯 살 많을 줄 알았는데 열 살 연상이었다”고 밝혔고, 고소영은 “되게 관리를 잘하셨다”며 감탄했다.한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 10살 연상의 비연예인과 결혼했다.온라인뉴스부