‘지예은♥’ 바타, 댄스 실력에 가려진 ‘반전 스펙’에…유재석 “학력을 보네”

세줄 요약 지예은, 런닝맨서 결혼 소식과 혼전 임신설 부인

예비 신랑 바타, 홍익대 공과대학 출신 공개

유재석 농담 속 지예은·바타 케미와 훈훈함

이미지 확대 사진=SBS ‘런닝맨’ 캡처

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배우 지예은이 예비 신랑인 안무가 바타의 ‘반전 스펙’을 깜짝 공개해 이목을 집중시키고 있다.지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 현장은 최근 결혼을 깜짝 발표한 지예은을 향한 멤버들의 뜨거운 축하 속에서 진행됐다. 결혼 발표 직후인 만큼 주변의 폭발적인 관심이 이어진 가운데 지예은은 “이미 결혼 결심을 굳혔던 부분이라 지난 4월에 열애 사실을 솔직하게 알렸던 것”이라고 털어놨다.이어 세간의 추측에 대해 “주변에서 아직 나이가 이르다며 혹시 혼전 임신이 아니냐고 묻는다”며 “저는 억울한 게 애가 없다. 아직 계획은 없고 신혼을 즐기고 싶다”고 혼전 임신설을 적극 부인했다.또한 예비 시부모님과의 훈훈한 관계도 자랑했다. 지예은은 “시부모님께서 저를 정말 예뻐해 주신다”며 “특히 ‘런닝맨’ 프로그램을 매일 챙겨 보실 정도로 애정이 깊으시다”고 전해 흐뭇함을 자아냈다.이날 대화는 예비 신랑 바타의 의외의 매력으로 이어졌다. 멤버 하하는 “바타가 생각보다 공부도 굉장히 잘하고 평소 책을 엄청나게 많이 읽는 편”이라며 숨겨진 반전 면모를 언급했다. 이에 지예은은 예비 신랑이 홍익대학교 공과대학 출신이라는 학력을 자랑스럽게 밝히며 으쓱한 표정을 지어 보였다.이를 놓치지 않고 유재석은 “아니 저기 학력을 좀 보네”라며 짓궂은 농담을 던져 현장을 폭소케 했다. 그러자 지예은은 “저랑 약간 지식적으로 안 맞는다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편, 지예은과 바타는 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올릴 예정이다.강경민 기자