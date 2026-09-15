아이유, 대충 입은 줄 알았던 사복 가격에 ‘깜짝’…티셔츠만 40만원대

세줄 요약 상하이 거리서 포착된 아이유의 소탈한 사복 차림

평범해 보인 긴팔 상의, 알고 보니 40만원대 제품

명품 가방까지 더해진 반전 패션 화제

이미지 확대 사진=온라인 커뮤니티 캡처

이미지 확대 아이유 ‘이 별로부터’

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가수 아이유의 소탈하면서도 반전 있는 상하이 여행 사복 패션이 온라인상에서 뒤늦게 화제를 모으고 있다.최근 각종 온라인 커뮤니티에는 중국 상하이 거리에서 포착된 아이유의 일상 사진이 게재됐다. 공개된 사진 속에서 아이유는 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 홀로 거리를 거닐며 셀카를 남기는 등 여유로운 휴식을 즐기고 있는 모습이다.화려한 무대 의상이나 공식 석상의 드레스 자태와는 달리 이날 아이유는 헐렁한 핏의 긴팔 상의에 5부 길이의 청 반바지를 매치한 극히 평범한 차림으로 눈길을 끌었다. 소매를 무심하게 걷어 올린 모습은 마치 동네 산책에 나선 듯한 친근한 매력을 자아냈다.하지만 이런 겉모습과 달리 옷차림의 실제 가격표를 들여다보면 반전이 숨어 있다. 아이유가 착용한 빈티지 감성의 긴팔 상의는 유명 브랜드의 제품으로 약 40만 원대에 달하는 가격인 것으로 알려졌다. 여기에 명품 가방을 메고 고가의 사복 패션을 완성했다.앞서 아이유는 지난 8일 김포공항을 통해 출국할 당시에도 같은 가방을 착용해 모자와 마스크로 얼굴을 가렸음에도 그의 존재를 눈치챌 수 있게 했다.한편, 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 ‘이 별로부터’를 발매했다.강경민 기자