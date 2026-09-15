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강균성, ‘14세 연하♥’ 유하진과 웨딩화보 공개 “특별한 콘셉트”

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수정 2026-09-15 14:09
입력 2026-09-15 14:08
세줄 요약
  • 14세 연하 유하진과 웨딩화보 공개
  • 명화 콘셉트·소품으로 특별함 강조
  • 10월 결혼 앞두고 설렘과 감사 전함
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강균성♥유하진 웨딩화보. 강균성 SNS 캡처
강균성♥유하진 웨딩화보. 강균성 SNS 캡처


그룹 노을 출신 방송인 강균성이 예비 신부와 찍은 명화 콘셉트의 웨딩 화보를 공개했다.

강균성은 14일 소셜미디어(SNS)에 “특별한 웨딩 사진을 남기고 싶었다. 촬영을 고민하고 회의하던 중 마치 한 편의 명화 같은 콘셉트의 아이디어가 나왔다”며 웨딩 화보를 공개했다.

그는 “그 아이디어가 실제 사진으로 완성되는 과정을 보며 정말 마음에 드는 결과물을 남길 수 있어 너무 기뻤다”고 했다.

이어 “특히 대표님의 아이디어로 더해진 소품들이 사진에 이야기를 더하고 한층 더 특별한 분위기를 만들어 준 것 같아 좋았다”고 덧붙였다.

사진 속 강균성은 베이지 톤의 세련된 슈트 차림으로 클래식한 감성을 더했다.

예비 신부인 배우 유하진은 잘록한 허리가 강조된 드레스를 입고 청초한 매력을 드러냈다.

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강균성♥유하진 웨딩화보. 강균성 SNS 캡처
강균성♥유하진 웨딩화보. 강균성 SNS 캡처


강균성은 “평생 한 번뿐인 소중한 순간인 만큼 특별한 사진을 남길 수 있어서 감사하다”면서 “앞으로 하나씩 공개할 저희의 또 다른 모습도 기대해 달라”고 전했다.

앞서 강균성은 지난 8월 SNS에 “제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐다”고 알린 바 있다.

이후 예비 신부가 배우 유하진으로 밝혀졌다. 그는 1995년생으로 1981년인 강균성과 14살 차이가 난다.

강균성은 2002년 노을 멤버로 데뷔해 ‘붙잡고도’ ‘청혼’ ‘전부 너였다’ ‘그리워 그리워’ ‘늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

유하진은 2019년 MBC 드라마 ‘봄밤’으로 데뷔 이후 ‘어서와’ ‘좀 예민해도 괜찮아 2020’ ‘얼어 죽을 연애따위’ 등의 작품에 출연했다.

온라인뉴스부
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