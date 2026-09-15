“출연료 인상 요구 후 전원 하차”…전원주 유튜브 ‘돈 난리’ 전말

세줄 요약 전원주 채널 제작진 전원 하차 배경 논란

출연료 인상 요구와 협상 갈등 해석 제기

소속사 재정비 후 가을 새 영상 예고

이미지 확대 전원주. 유튜브 ‘오미자 말고 사미자’

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배우 전원주의 유튜브 채널 제작진이 전원 하차한 배경에 출연료 인상 문제가 있었다는 주장이 나왔다.14일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에는 전원주의 채널 ‘전원주인공’ 제작 중단 배경을 다룬 영상이 올라왔다.앞서 제작진은 채널 제작을 종료한다고 공지했다. 전원주의 건강 이상설까지 나오자 “단순 계약 종료”라며 채널은 소속사가 재정비해 다시 운영할 예정이라고 설명했다.이후 전원주는 배우 사미자의 유튜브 채널에 출연해 “내가 돈을 좀 올리겠다고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다”고 말했다. 이를 두고 출연료 인상 요구가 제작진 하차로 이어진 것 아니냐는 논란이 불거졌다.이진호는 출연자가 채널 성장에 따라 출연료 인상을 요구하는 것은 정당한 권리라면서도, 해당 채널은 큰 수익을 내기 어려운 구조였다고 주장했다.그는 “평균 조회 수는 40만∼50만회 수준이고 영상 업로드도 잦지 않았다”며 “작가와 촬영진 등 여러 인력이 투입돼 손익분기점을 겨우 맞추거나 미치지 못했을 가능성이 있다”고 말했다.채널은 전원주의 소속사가 소유하고 외주 제작사를 선정해 운영해 온 것으로 전해졌다. 출연료 논의 과정에서 갈등이 생겨 기존 제작진이 하차했고, 이후 전원주가 직접 채널을 이어가겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.소속사 측은 유튜브 활동을 계속할 예정이며 이르면 올가을 새 영상을 공개할 수 있다고 밝혔다.이진호는 “출연료 인상을 요구하는 것은 정당한 권리”라면서도 “절약 방식이 주변 사람들에게 영향을 미치고 갈등으로 이어지면 대중의 평가는 달라질 수밖에 없다”고 말했다.온라인뉴스부