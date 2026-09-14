‘워터밤 여신’ 권은비, 차량 접촉 사고로 팬사인회 취소…“건강 상태 확인 중”

세줄 요약 차량 접촉사고로 팬사인회 취소

건강·안전 우선, 상태 확인 중

이후 일정은 컨디션 따라 조정

이미지 확대 가수 권은비가 27일 서울 동대문구 경희대학교 평화의 전당에서 열린 ‘2024 유니버설 슈퍼스타 어워즈(Universal Superstar Awards)’에서 레드카펫을 밟고 있다. 2024.3.27 뉴스1

이미지 확대 권은비 인스타그램

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가수 권은비가 차량 접촉사고를 당해 팬사인회 일정을 취소했다.14일 연예계에 따르면 권은비 소속사 RBW는 “권은비가 지난 13일 스케줄 이동 중 탑승한 차량에 접촉 사고가 발생했다”고 밝혔다.이어 “아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 금일(14일) 예정돼 있던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소하게 됐다”고 전했다.권은비는 안정을 취하며 건강 상태를 확인하고 있으며, 이후 예정된 스케줄은 컨디션에 따라 일정을 조정하고 진행 여부를 결정할 예정이다.소속사는 “갑작스러운 사고로 인해 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다”고 말했다.이어 “취소된 팬사인회 관련 세부 사항은 추후 별도 안내하겠다”고 덧붙였다.‘워터밤 여신’으로 이름을 알리며 활발하게 활동하고 있는 권은비는 지난 3일 새 디지털 싱글 ‘데자부’(DEJAVU)를 발표했다.온라인뉴스부