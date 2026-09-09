“급한 일 생겨 결혼부터”…女배우, 20살 혼전임신 과거 ‘충격 고백’

세줄 요약 중앙대 재학 시절 첫 남편과의 만남

혼전임신으로 급히 결혼한 사연 고백

밥·설거지 못 해본 채 시집간 회상

이미지 확대 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀 라이프’ 캡처

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배우 박원숙이 혼전임신으로 이른 결혼을 하게 됐다고 밝혔다.지난 8일 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀 라이프’에는 박원숙이 출연한 영상이 공개됐다.영상에서 박원숙은 중앙대학교 연극영화과 재학 시절을 회상했다.그는 “그즈음 연극을 하며 소품을 준비하다가 첫 번째 남편을 만났고 성질 급한 일이 생겼다. 그래서 결혼부터 한 거다”라고 털어놨다.배우 송승환은 “첫 결혼을 일찍 하셨다. 20살?”이라고 물었고, 박원숙은 “그러니까 첫 결혼이라고”라며 말했다.박원숙은 “그러니까 밥 한 번도 안 해 보고, 설거지도 한 번 안 해 보고 가방 메고 다니다 시집을 간 거다”고 설명했다.1970년 MBC 2기 공채 탤런트로 데뷔한 박원숙은 50년 넘게 배우로 활동하며 다양한 작품과 예능을 통해 대중과 만나왔다.박원숙은 한 사람과 두 차례, 다른 사람과 한 차례 총 세 번의 이혼을 경험했다.첫 결혼에서 얻은 외아들은 지난 2003년 교통사고로 세상을 떠났으며, 이후 방송을 통해 아들을 먼저 떠나보낸 아픔을 털어놓아 안타까움을 안긴 바 있다.온라인뉴스부