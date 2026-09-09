조권 “몸에 털 안 나서 면도 안 해”…조혜련 “여기에도 없어?” 깜짝

세줄 요약 조권, 털이 잘 나지 않아 면도 안 한다고 고백

조혜련, 겨드랑이 가리키며 놀라운 반응

이경실·조혜련, 피부 칭찬하며 웃음

이미지 확대 유튜브 채널 ‘롤링썬더’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 조권이 면도를 안 하는 이유에 대해 고백했다.지난 8일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘세바퀴 전성기 시절. 항상 여자 아이돌에게 손편지를?!’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 가수 조권이 코미디언 이경실, 조혜련, 이선민을 만나 이야기를 나누는 모습이 담겼다.조혜련은 “권이 피부 봐라, 관리를 너무 잘한다”라면서 연신 감탄했고, 이경실도 “여자들보다 피부가 좋아”라고 거들었다.이어 이경실이 “너 이거 수염은 다 제모한 거냐?”라고 묻자 조권은 “난 털이 안 난다”고 솔직히 고백했다.이를 들은 조혜련이 “여기에도 없어?”라며 겨드랑이를 가리켰고, 조권은 “털이 좀 없다. 면도 안 한다”라고 밝혔다. 이 말에 조혜련은 “난 면도하는데”라고 해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부