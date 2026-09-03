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이민정 황당 노출 사태에 ‘셀프 디스’ “아놔 끈 나왔…”

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수정 2026-09-03 14:16
입력 2026-09-03 14:07
세줄 요약
  • 행사장 드레스 끈 노출 사진 공개
  • 당황 장면 셀프 디스로 유쾌한 반응
  • 남편 이병헌 사진 일부 삭제해 화제
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배우 이민정.
배우 이민정.


배우 이민정이 한 행사장에서 드레스 속 끈이 노출된 상황에 대해 털어놓았다.

이민정은 3일 자신의 소셜미디어(SNS)에 전날 서울 용산구 한남동에서 열린 한 행사장에 참석한 자신의 사진을 공유했다.

사진 속 이민정은 단아한 검정색 민소매 드레스를 입었는데, 암홀 사이로 드레스 안에 있던 끈이 삐져나왔다.

이민정은 해당 부분을 확대한 사진과 함께 “아놔……. 끈….나왔(Feat. 옆분 표정이 애매해서 잘랐… 죄송)”이라는 글을 올리며 당황스러웠을 상황을 유쾌하게 웃어넘겼다.

특히 이민정이 언급한 ‘옆분’은 남편 이병헌이었는데, 표정이 애매하다는 이유로 남편의 사진을 잘라내 올리며 팬들의 웃음을 자아냈다.



이민정은 2013년 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 유튜브와 SNS에서 왕성하게 활동하며 가족의 일상을 공유한다. 최근에는 KBS 드라마 ‘그래, 이혼하자’를 통해 본업인 배우로 복귀했다.

온라인뉴스부
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