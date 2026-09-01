[포토] 소이현 ‘햇살 닮은 환한 미소’

1 / 10 이미지 확대 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 걸그룹 피프티피프티가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 걸그룹 하이키가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 가수 니콜이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 방송인 황보가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 DJ 수라가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 환승연예3 출신 가수 송다혜가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 가수 소향이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 세이마이네임 도희와 소하가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.

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배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다.뉴스1