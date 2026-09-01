하영, ‘중증외상센터’ 하차…촬영 막바지 ‘승산 있습니다’만 난감 [스타이슈ON]

세줄 요약 친일 논란 여파로 하영, 넷플릭스 새 시즌 하차

촬영 막바지 SBS ‘승산 있습니다’는 교체 난항

재촬영·일정 조정·편성 문제까지 동시 부담

이미지 확대 하영.

사진=넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’

이미지 확대 SBS 드라마 ‘승산 있습니다’

이미지 확대 배우 하영이 지난 7일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 4대째 의사 집안이라는 가문의 내력을 공개했다. 자료 : KBS

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배우 하영이 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’ 새 시즌에서 하차하는 것으로 전해지며 SBS 새 드라마 ‘승산 있습니다’ 제작진의 고심이 깊어지는 모양새다.하영은 최근 불거진 증조부의 친일 논란의 여파로 인해 오는 10월 촬영을 앞둔 넷플릭스 시리즈 ‘중증외상센터’ 새 시즌에서 최종 하차하기로 했다. 아직 본격적인 촬영에 돌입하기 전 단계였던 만큼 큰 잡음 없이 하차로 마무리됐다. 글로벌 OTT 넷플릭스 측 역시 “배우의 입장을 존중하여, ‘중증외상센터’ 후속편에 하영은 출연하지 않기로 했다”라며 공식 입장을 정리했다.반면 이미 촬영 막바지에 다다른 SBS 새 드라마 ‘승산 있습니다’의 상황은 전혀 다르다. 최근 보도에 따르면 이 작품은 오는 3일 촬영을 종료할 예정인 것으로 알려졌다. 현시점에서 주연 배우를 하차시키는 것은 현실적으로 어려워 보인다. 이미 촬영을 마친 방대한 분량을 전면 재촬영해야 할 뿐만 아니라, 상대 배우와 수많은 스태프의 일정 조정은 물론 막대한 추가 제작비까지 감당해야 하는 현실적인 한계가 있다.이와 관련해 SBS 측은 하영을 둘러싼 논란을 “엄중하게 받아들이고 있다”면서도 “수많은 스태프와 출연진의 피해를 최소화해야 하는 현실적인 여건을 고려해 필수 잔여 일정 등을 다각도로 조율 중”이라고 밝혀왔다.촬영이 끝난 이후에도 편성에 대한 문제가 남아 있다. 드라마 ‘승산 있습니다’는 촬영 이후 후반 작업을 거쳐 오는 2027년 상반기 방송을 목표로 시청자를 만날 예정이었다. 하지만 삼일절을 앞두고 해당 드라마가 방영 예정이라는 사실이 알려지며 방영 시기에 대한 논란도 불거진 바 있다.하영은 이 작품에서 이제훈과 함께 주연급으로 발탁됐다. 조연이 아닌 극을 이끌어 가는 주요 인물인 만큼 단순한 편집만으로는 대응하기가 쉽지 않다. 추후 드라마의 홍보에 있어서도 주연 배우인 하영을 전면에 내세우는 것도 부담이 될 것으로 보인다.SBS는 현재까지 추가적인 공식 입장은 내놓지 않고 있는 상태다.한편 하영은 앞서 한 예능 프로그램에 출연해 ‘4대 의사 집안’ 내력을 자랑했다가 증조부 안상호의 친일 행적이 수면 위로 드러나면서 논란에 휩싸였다. 소속사 측은 논란 초기 “사실 무근”이라는 입장을 냈으나, 역사적 증거가 확인되자 결국 공식 사과했다. 하영 역시 직접 자필 사과문을 게재하며 고개를 숙였다.강경민 기자