연예 스타요즘 [포토] 혜리 ‘햇빛이 눈부셔’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/08/28/20260828801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-28 17:53 입력 2026-08-28 17:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 이미지 확대 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.28.뉴스1 배우 혜리가 해외 일정을 위해 28일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 혜리가 출국한 목적지는 어디인가? 홍콩 일본