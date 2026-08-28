고아라, ‘여전히 예쁨’…편안한 차림으로 근황 공개 [SNS★샷]

세줄 요약 근황 사진 공개, 수수한 일상룩 화제

꾸밈없는 차림에도 또렷한 이목구비 부각

36세 믿기지 않는 청순 동안 미모 감탄

이미지 확대 사진=고아라 인스타그램 캡처

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배우 고아라가 평범한 일상 속에서도 독보적인 미모를 자랑했다.지난 27일 고아라는 자신의 인스타그램에 특별한 코멘트 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 캐주얼한 오버핏 반팔 후드 티셔츠에 반바지를 입고 꾸밈없는 수수한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 화려하게 꾸미지 않았어도 눈에 띄는 또렷한 이목구비와 투명하게 빛나는 피부가 시선을 사로잡는다. 여기에 웨이브 헤어를 한쪽으로 땋은 스타일링으로 사랑스러움을 더했다.특히 올해 36세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 풋풋하고 청순한 동안 미모는 감탄을 자아내기에 충분했다.한편 고아라는 2003년 KBS 2TV 청소년 드라마 ‘반올림’을 통해 데뷔했다. 이후 2013년 드라마 ‘응답하라 1994’에서 성나정 역을 맡아 큰 인기를 끈 그는 드라마 ‘화랑’, ‘미스 함무라비’, 영화 ‘귀공자’ 등에서 열연했다.지난해에는 티빙 오리지널 사극 로맨스 드라마 ‘춘화연애담’에 출연했다.강경민 기자