권상우, 미국서 매장 입장 거부 당하자…“아시아 스타 몰라봐”

세줄 요약 뉴욕서 애정하던 패션 매장 입장 거절

마감 10분 전 이유로 출입 제한 발생

손태영, 아시아 스타 몰라봤다며 농담

이미지 확대 사진=유튜브 ‘Mrs.뉴저지 손태영’ 캡처

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배우 권상우가 미국 현지에서 평소 애정하던 패션 브랜드 매장을 방문했다가 입장을 거절당했다.권상우는 최근 아내인 배우 손태영이 운영하는 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’을 통해 미국 뉴욕에서의 일상을 공개했다. 영상 속 그는 평소 가장 좋아하는 패션 브랜드 매장을 발견하자 “내 최애 브랜드”라며 아이처럼 들뜬 마음을 감추지 못하고 매장 앞으로 향했다.하지만 기대와 달리 매장에 입장할 수 없었다. 마감 시간이 임박했다는 이유로 입장이 가로막힌 상황을 설명하며 손태영은 “저희 왔는데 (마감이) 10분 남았다고 안 들여보내 주더라”며 아쉬움을 토로했다.이어 “우리 뉴저지에서 왔다고 10분 만에 고르겠다고 했는데도 안 된다더라. 아시아의 스타를 몰라봤다”고 유쾌한 농담을 던지며 남편 권상우를 위로했다.권상우 역시 아쉬움을 감추지 못하며 “뺀찌 먹었다(거절당했다). 10분 뒤에 닫는다 해서 5분 안에 산다고 했는데 안 된다고 하더라”라고 털어놨다.매장 입장에 실패한 두 사람은 아쉬움을 달래기 위해 인근의 한 카페로 발걸음을 옮겼으나, 이곳에서도 입장은 쉽지 않았다. 손태영은 “여기도 2분 뒤에 닫는다더라. 그래서 앉아서 못 먹는다”며 거듭된 마감 시간 제한으로 인해 결국 음료를 테이크아웃해 발길을 돌려야 했다.한편 손태영과 권상우는 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 2019년부터 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중이며, 유튜브 등 개인 채널을 통해 미국 생활을 전하고 있다. 권상우는 한국과 미국을 오가며 기러기 아빠 생활을 하고 있는 것으로 알려졌다.강경민 기자