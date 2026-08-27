연예 스타요즘 [포토] 카리나 ‘앞머리 잘랐어요’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/08/27/20260827801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-27 10:57 입력 2026-08-27 10:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 13 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.뉴스1 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 카리나가 출국한 목적지는 어디인가? 싱가포르 일본