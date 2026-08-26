신예은, 드디어 학사모 썼다…성균관대 10년 만에 졸업 [SNS★샷]

세줄 요약 성균관대 입학 10년 만에 졸업 소식

학사모·꽃다발·케이크로 자축한 현장

늦어진 졸업을 ‘암모나이트’로 표현

이미지 확대 사진=신예은 인스타그램 캡처

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배우 신예은이 입학 후 무려 10년 만에 대학교를 졸업하며 감격스러운 학사모 자태를 뽐냈다.신예은은 최근 자신의 인스타그램에 학사모를 쓴 사진을 게재하며 졸업을 알렸다. 공개된 사진 속에서 그는 단정한 학위복과 학사모를 착용한 채 아름다운 꽃다발을 품에 안고 밝은 미소를 지어 보였다. 또 졸업을 축하한다는 의미의 “Congrats on graduation”이라고 영어로 적힌 케이크를 들고 인증샷을 남기며 뜻깊은 날을 자축했다.그는 게시물에 “암모나이트 졸업”이라고 적으며 늦어진 졸업을 재치 있게 표현했다. 지난 2016년 성균관대학교 연기예술학과에 입학한 그는 이후 본격적인 배우 활동으로 학업이 미뤄지며 10년 만에 졸업을 하게 됐다.앞서 그는 지난 2024년 한 웹 예능 채널에 출연해 복학한 후 대학 생활을 전하기도 했다. 당시 작품 활동과 학교를 병행하고 있던 그는 “복학해서 4학년 2학기인데 아직 졸업을 못 했다”며 “낯가림이 심한 데다 후배들과 나이 차이가 꽤 나서 먼저 다가가기 어렵다”고 고충을 토로하기도 했다.한편 신예은은 2018년 웹 드라마 ‘에이틴’으로 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘더 글로리’, ‘정년이’, ‘백 번의 추억’, ‘닥터 섬보이’ 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.강경민 기자