‘비행기 민폐’ 논란 박수홍, 당시 어땠나…현장 영상 보니

세줄 요약 괌행 항공편 지연 논란과 현장 영상 공개

아이 울음으로 하차·재탑승, 출발 70분 지연

박수홍, 승객·항공사에 거듭 사과와 해명

이미지 확대 네이버 카페 ‘괌 자유여행 길잡이’ 박수홍이 사과하는 영상

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방송인 박수홍 가족의 괌행 항공편 하차·재탑승을 둘러싸고 ‘민폐’ 논란이 불거진 가운데, 당시 박수홍이 기내 승객들에게 연신 사과하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.23일 네이버 카페 ‘괌 자유여행 길잡이’에는 ‘출국부터 입국까지 너무 힘들었다’는 제목의 글이 올라왔다.작성자는 박수홍 가족과 같은 항공편에 탑승했다고 밝히며 “프레스티지석에 이용식 가족분들과 박수홍 가족분들이 타셨다”고 당시 상황을 전했다.그는 “출발 직전 박수홍씨의 아기가 정말 심하게 울었다”며 “박수홍씨가 아기가 너무 울어서 내려야겠다고 했다. 법무팀이 와서 상황을 설명하는 데 50분에서 1시간 정도 걸렸고, 이후 아기가 조금 진정돼 출발했다”고 주장했다.이어 “박수홍씨가 죄송하다고 계속 인사했다”며 “이코노미석 승객들은 영문도 몰랐을 것”이라고 했다.함께 공개된 영상에는 박수홍이 프레스티지석 주변 승객들을 향해 여러 차례 “죄송합니다”라고 말하는 모습이 담겼다. 영상에서는 박수홍의 딸로 추정되는 아이의 울음소리도 들린다.작성자는 댓글에서도 “박수홍씨가 안절부절못하며 죄송하다고 계속 말씀하시더라”며 “아기니까 우는 건 당연한데 프레스티지석이 만석이라 승무원분들이 더 힘드셨을 것”이라고 전했다.또 “내리는 줄 알았는데 아기가 잠잠해져서 그냥 가셨다”며 “프레스티지석 승객들은 상황을 알고 있어 다들 조용히 기다렸다”고 덧붙였다.앞서 온라인 커뮤니티에서는 박수홍 가족의 항공기 탑승을 둘러싼 논란이 제기됐다. 박수홍 가족은 지난 23일 인천국제공항에서 괌으로 향하는 대한항공 KE415편에 탑승한 것으로 알려졌다.당시 한 이용자는 박수홍의 어린 딸이 기내에서 계속 울자 가족이 비행기에서 내리겠다는 의사를 밝혔고, 항공사 측이 위탁수하물을 내리는 등 하차 절차를 진행했다고 주장했다.이후 아이가 진정되면서 박수홍 가족이 비행기에 남기로 했고, 이미 내린 수하물을 다시 싣는 과정 등이 이어지면서 출발이 지연됐다는 주장이다.해당 항공편은 당초 오전 10시 5분 출발 예정이었으나 오전 11시 15분 출발해 약 70분 지연된 것으로 알려졌다.이를 두고 온라인에서는 박수홍 가족의 행동이 다른 승객들에게 피해를 줬다는 비판과 재탑승 과정에서 특혜가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.박수홍은 26일 자신의 인스타그램을 통해 “최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 출발 지연 문제가 발생했다”며 “많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다. 고개 숙여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.당시 상황에 대해서는 “탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다”며 “긴 비행시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아 내리겠다는 의사를 기내 관계자분께 전달했다”고 설명했다.그러나 기내에서 대기하던 중 아이가 울음을 그치면서 다시 탑승하겠다는 의사를 밝혔다고 했다.박수홍은 “이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다”며 “전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다”고 했다.이어 “저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 거듭 사과했다.온라인뉴스부